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Николини: Наполи расспрашивал нас не только о Мудрике, но и о Соломоне, Трубине, Судакове, Матвиенко, Коваленко

Премьер-лига
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Скауты Наполи постоянно мониторят рынок

Николини: Наполи расспрашивал нас не только о Мудрике, но и о Соломоне, Трубине, Судакове, Матвиенко, Коваленко

shakhtar.com

Новина українською

Помощник директора по футболу "Шахтера" Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал об интересе к игрокам донецкого клуба со стороны "Наполи".

"Инсайдеры следят за сильными игроками, особенно если они молоды. У "Наполи" одна из лучших скаутских структур в Италии во главе с Кристиано Джунтоли. Они контактировали с нами раньше многих конкурентов, анализируя игроков.

О многих игроках они расспрашивали, но без официального предложения. Спрашивали не только о Мудрике, но и о Маноре Соломоне, Анатолии Трубине, Георгии Судакове. До этого интересовались Матвиенко и Коваленко, которые потом ушли в "Аталанту". Они хорошо следят за лучшими талантами", - сказал Николини.

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В статье: Карло Николини Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь)
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Источник:
Calcio Napoli 24

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