Николини: Наполи расспрашивал нас не только о Мудрике, но и о Соломоне, Трубине, Судакове, Матвиенко, Коваленко

Помощник директора по футболу " Шахтера " Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал об интересе к игрокам донецкого клуба со стороны "Наполи".

"Инсайдеры следят за сильными игроками, особенно если они молоды. У "Наполи" одна из лучших скаутских структур в Италии во главе с Кристиано Джунтоли. Они контактировали с нами раньше многих конкурентов, анализируя игроков.

О многих игроках они расспрашивали, но без официального предложения. Спрашивали не только о Мудрике, но и о Маноре Соломоне, Анатолии Трубине, Георгии Судакове. До этого интересовались Матвиенко и Коваленко, которые потом ушли в "Аталанту". Они хорошо следят за лучшими талантами", - сказал Николини.