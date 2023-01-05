Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Николини: Наполи расспрашивал нас не только о Мудрике, но и о Соломоне, Трубине, Судакове, Матвиенко, Коваленко
Скауты Наполи постоянно мониторят рынок
shakhtar.com
Помощник директора по футболу "
"Инсайдеры следят за сильными игроками, особенно если они молоды. У "Наполи" одна из лучших скаутских структур в Италии во главе с Кристиано Джунтоли. Они контактировали с нами раньше многих конкурентов, анализируя игроков.
О многих игроках они расспрашивали, но без официального предложения. Спрашивали не только о Мудрике, но и о Маноре Соломоне, Анатолии Трубине, Георгии Судакове. До этого интересовались Матвиенко и Коваленко, которые потом ушли в "Аталанту". Они хорошо следят за лучшими талантами", - сказал Николини.
Популярное сейчас
- Белорусские пограничники пожаловались на "оскорбительны и угрожающие жесты с украинской стороны" - ВИДЕО
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Мудрик лайкнул провокационный мем, где он изображен в клетке Шахтера
- И это не Мудрик. УЕФА отметил 20-летнего хавбека Шахтера как возможный прорыв 2023 года
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО