Галлас: Не знаю, нужен ли Арсеналу Мудрик на вторую половину сезона

Экс-игрок " Арсенала " Уильям Галлас высказался об интересе лондонского клуба к вингеру Шахтера Михаилу Мудрику.

"Я не знаю, нужен ли "Арсеналу" Мудрик на вторую половину сезона. Может быть, нужен.

Сезон длинный, но в то же время у Артеты уже есть его состав, есть игроки на скамейке запасных, игроки, которые могут выйти на эту позицию – например, Нкетия.

На этот вопрос действительно трудно ответить, потому что я не там и не знаю, что происходит. Если они его подпишут, то знают, для чего.

Я уверен, что Мудрик – отличный футболист, который может помочь этому составу. Если игрок поможет им выиграть титул, пусть покупают его", – сказал Галлас.