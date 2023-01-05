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Галлас: Не знаю, нужен ли Арсеналу Мудрик на вторую половину сезона

Премьер-лига
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Действительно интересный вопрос

Галлас: Не знаю, нужен ли Арсеналу Мудрик на вторую половину сезона

фото из свободных источников

Новина українською

Экс-игрок "Арсенала" Уильям Галлас высказался об интересе лондонского клуба к вингеру Шахтера Михаилу Мудрику.

"Я не знаю, нужен ли "Арсеналу" Мудрик на вторую половину сезона. Может быть, нужен.

Сезон длинный, но в то же время у Артеты уже есть его состав, есть игроки на скамейке запасных, игроки, которые могут выйти на эту позицию – например, Нкетия.

На этот вопрос действительно трудно ответить, потому что я не там и не знаю, что происходит. Если они его подпишут, то знают, для чего.

Я уверен, что Мудрик – отличный футболист, который может помочь этому составу. Если игрок поможет им выиграть титул, пусть покупают его", – сказал Галлас.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вильям Галлас Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Daily Mail

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