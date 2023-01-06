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Фомин: Хотел бы попробовать себя в роли тренера

Премьер-лига
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Экс-нападающий "Металлиста" - о планах на будущее

Фомин: Хотел бы попробовать себя в роли тренера

metalist.ua

Новина українською

Бывший нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин рассказал о своих планах на будущее.

"Всю жизнь я в футболе, хотелось бы и в дальнейшем быть в футболе. Потому что это моя жизнь, я люблю футбол и понимаю его. В какой-то другой сфере нужно все начинать с нуля и не факт, что это удастся, имею в виду бизнес.

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Думаю, что работа тренера намного сложнее, чем футболиста. Как сказал Валерий Васильевич Лобановский, футболисты управляют мячом, а тренеры - людьми. В этих словах много правды. Хотел бы попробовать себя в роли тренера, а там посмотрим, как жизнь покажет.

Работать в "Металлисте" - мечта. Лучшие свои годы я провел здесь", - сказал Фомин.

Напомним, ранее Фомин получил тренерский диплом УЕФА категории B. Сейчас 36-летний Фомин входит в тренерский штаб "Металлиста".

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В статье: Руслан Фомин Металлист (Харьков)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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