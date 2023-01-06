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Фомин: Хотел бы попробовать себя в роли тренера
Экс-нападающий "Металлиста" - о планах на будущее
metalist.ua
Бывший нападающий харьковского "Металлиста" Руслан Фомин рассказал о своих планах на будущее.
"Всю жизнь я в футболе, хотелось бы и в дальнейшем быть в футболе. Потому что это моя жизнь, я люблю футбол и понимаю его. В какой-то другой сфере нужно все начинать с нуля и не факт, что это удастся, имею в виду бизнес.
Думаю, что работа тренера намного сложнее, чем футболиста. Как сказал Валерий Васильевич Лобановский, футболисты управляют мячом, а тренеры - людьми. В этих словах много правды. Хотел бы попробовать себя в роли тренера, а там посмотрим, как жизнь покажет.
Работать в "Металлисте" - мечта. Лучшие свои годы я провел здесь", - сказал Фомин.
Напомним, ранее Фомин получил тренерский диплом УЕФА категории B. Сейчас 36-летний Фомин входит в тренерский штаб "Металлиста".
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