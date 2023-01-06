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Экс-полузащитник Зари пошел на серьезное понижение в Бразилии
На его счету один матч в футболке луганчан
Фото: facebook.com/votuporanguenseoficial
Бывший центральный полузащитник "Зари" Матеус Нортон пошел на серьезное понижение в Бразилии.
Если в декабре 2020 года Нортон перебрался в клуб бразильской Серии D, то сейчас на правах свободного агента подписал контракт с абсолютно малоизвестным даже в пределах страны клубом "Атлетико Вотупорангуэнсе".
"Атлетико Вотупорангуэнсе" выступает в третьем дивизионе футбольного чемпионата штата Сан-Паулу.
Напомним, в составе луганской "Зари" Нортон выступал с марта 2019 по февраль 2020 годов. В футболке украинского клуба 26-летний полузащитник провел всего один поединок.
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