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Экс-полузащитник Зари пошел на серьезное понижение в Бразилии

Премьер-лига
(1 голосов)

На его счету один матч в футболке луганчан

Экс-полузащитник Зари пошел на серьезное понижение в Бразилии

Фото: facebook.com/votuporanguenseoficial

Новина українською

Бывший центральный полузащитник "Зари" Матеус Нортон пошел на серьезное понижение в Бразилии.

Если в декабре 2020 года Нортон перебрался в клуб бразильской Серии D, то сейчас на правах свободного агента подписал контракт с абсолютно малоизвестным даже в пределах страны клубом "Атлетико Вотупорангуэнсе".

"Атлетико Вотупорангуэнсе" выступает в третьем дивизионе футбольного чемпионата штата Сан-Паулу.

Напомним, в составе луганской "Зари" Нортон выступал с марта 2019 по февраль 2020 годов. В футболке украинского клуба 26-летний полузащитник провел всего один поединок.

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В статье: Матеус Нортон
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