Лидер киевлян. Сегодня отмечает юбилей Виталий Буяльский

Виталий Казимирович Буяльский родился 6 января 1993 года в Калиновке, Винницкой области - ему исполняется 30 лет. Полузащитник киевского "Динамо".

Буяльский защищает цвета столичного клуба с 2010 гола, дебютировав за первую команду киевлян в 16-летнем возрасте в 2011 году. В общей сложности Виталий сыграл в "бело-синей" футболке 280 матчей, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой и забил 61 мяч..

Также на его счету 9 матчей за национальную сборную Украины, где он провел в общей сложности 214 минут.

Буяльский является трехкратным чемпионом Украины в составе "Динамо", также трижды выигрывал Кубок страны и еще четыре раза триумфовал в Суперкубке.

В этом сезоне в гонке бомбардиров УПЛ Виталия занимает 2-е место, уступая форварду "Днепра-1" Артему Довбику. Напомним, Буяльский был признан лучшим игроком команды по итогам 2022 года.