  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лидер киевлян. Сегодня отмечает юбилей Виталий Буяльский
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер киевлян. Сегодня отмечает юбилей Виталий Буяльский

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник проводит результативный сезон

Лидер киевлян. Сегодня отмечает юбилей Виталий Буяльский

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Виталий Казимирович Буяльский родился 6 января 1993 года в Калиновке, Винницкой области - ему исполняется 30 лет. Полузащитник киевского "Динамо".

Буяльский защищает цвета столичного клуба с 2010 гола, дебютировав за первую команду киевлян в 16-летнем возрасте в 2011 году. В общей сложности Виталий сыграл в "бело-синей" футболке 280 матчей, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой и забил 61 мяч..

Также на его счету 9 матчей за национальную сборную Украины, где он провел в общей сложности 214 минут.

Буяльский является трехкратным чемпионом Украины в составе "Динамо", также трижды выигрывал Кубок страны и еще четыре раза триумфовал в Суперкубке.

В этом сезоне в гонке бомбардиров УПЛ Виталия занимает 2-е место, уступая форварду "Днепра-1" Артему Довбику. Напомним, Буяльский был признан лучшим игроком команды по итогам 2022 года.

Читайте такжеРовно 84 года назад родился легендарный украинский тренер – Валерий Васильевич Лобановский

По теме
yellow-arrow
"Современное рабство". Левченко поражен действиями Шахтера в трансфере Мудрика
yellow-arrow
Лунев: Считаю, что Кривбасс - это именно то, что мне нужно сейчас
yellow-arrow
Sky Sports: Срна посетил матч Челси. Цель приезда Дарио – переход Мудрика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде