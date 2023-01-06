Sky Sports: Срна посетил матч Челси. Цель приезда Дарио – переход Мудрика

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна находится в Лондоне, где уже успел встретиться со своими бывшими партнерами - Эдуардо и Виллианом. Оба футболиста ранее играли за лондонские клубы.

После Срна поехал на "Стэмфорд Бридж" и посетил центральный матч 19-го тура АПЛ между "Челси" и "Манчестер Сити" (0:1). Представитель "горняков" попал в кадр в прямой трансляции. Его приезд в столицу Великобритании был неспроста.

Как сообщает Sky Sports, хорватский специалист приехал на переговоры с "Челси" по поводу возможного трансфера Михаила Мудрика. Как известно, сейчас стороны не могут сойтись в финансовых вопросах сделки, ведь "Шахтер" хочет за своего игрока 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб намерен использовать интерес "синих" как рычаг для повышения цены со стороны "Арсенала". Также отмечалось, что "Арсенал" не собирается играть в игру на повышение и будет вести свои переговоры в своем русле, не учитывая возможную игру "Челси".