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"Современное рабство". Левченко поражен действиями Шахтера в трансфере Мудрика

Премьер-лига
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Реакция экс-игрока на последние заявления "горняков"

"Современное рабство". Левченко поражен действиями Шахтера в трансфере Мудрика

Фото: Instagram

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко возмущен поведением донецкого "Шахтера" в отношении трансфера Михаила Мудрика. Он привел цитату представителя "горняков" Карло Николини, который сказал, что у клуба нет необходимости продавать футболиста.

"А у Мудрика вообще что-то спросили? Какое-то современное рабство", – написал Левченко на своей странице в Twitter.

Напомним, прямые переговоры по Мудрику ведет лондонский "Арсенал". Услугами вингера также интересуется "Челси". Известно, что стороны не могут сойтись в финансовых вопросах сделки, ведь "Шахтер" хочет за своего игрока 100 миллионов евро.

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В статье: Евгений Левченко Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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