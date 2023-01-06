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"Современное рабство". Левченко поражен действиями Шахтера в трансфере Мудрика
Реакция экс-игрока на последние заявления "горняков"
Фото: Instagram
Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко возмущен поведением донецкого "Шахтера" в отношении трансфера Михаила Мудрика. Он привел цитату представителя "горняков" Карло Николини, который сказал, что у клуба нет необходимости продавать футболиста.
"А у Мудрика вообще что-то спросили? Какое-то современное рабство", – написал Левченко на своей странице в Twitter.
Напомним, прямые переговоры по Мудрику ведет лондонский "Арсенал". Услугами вингера также интересуется "Челси". Известно, что стороны не могут сойтись в финансовых вопросах сделки, ведь "Шахтер" хочет за своего игрока 100 миллионов евро.
А у Мудрика взагалі щось спитали? Якесь сучасне рабство????????♂️— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) January 6, 2023
Карло Ніколіні: «У нас немає потреби у трансфері Мудрика»
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