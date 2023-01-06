"Современное рабство". Левченко поражен действиями Шахтера в трансфере Мудрика

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко возмущен поведением донецкого "Шахтера" в отношении трансфера Михаила Мудрика. Он привел цитату представителя "горняков" Карло Николини, который сказал, что у клуба нет необходимости продавать футболиста.

"А у Мудрика вообще что-то спросили? Какое-то современное рабство", – написал Левченко на своей странице в Twitter.

Напомним, прямые переговоры по Мудрику ведет лондонский "Арсенал". Услугами вингера также интересуется "Челси". Известно, что стороны не могут сойтись в финансовых вопросах сделки, ведь "Шахтер" хочет за своего игрока 100 миллионов евро.