У Мудрика есть предложения по контракту от Арсенала и Челси

Вингер " Шахтера " Михаил Мудрик, имея предложения от "Арсенала" и "Челси", склоняется к варианту с командой Микеля Артеты.

Такую информации дает журналист Фабрицио Романо.

Источник пишет о том, что "Челси" готов предложить игроку большую зарплату, но украинец предпочел бы переход в "Арсенал", который первым проявил серьезный интерес к футболисту.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" не намерен участвовать в аукционе за игрока , если "Шахтер" решил сыграть на том, что "Челси" включился в борьбу.

Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.