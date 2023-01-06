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У Мудрика есть предложения по контракту от Арсенала и Челси
Однако игрок склонен перейти в стан канониров
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер "
Такую информации дает журналист Фабрицио Романо.
Источник пишет о том, что "Челси" готов предложить игроку большую зарплату, но украинец предпочел бы переход в "Арсенал", который первым проявил серьезный интерес к футболисту.
Ранее сообщалось, что
Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.
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