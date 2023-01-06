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У Мудрика есть предложения по контракту от Арсенала и Челси

Премьер-лига
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Однако игрок склонен перейти в стан канониров

У Мудрика есть предложения по контракту от Арсенала и Челси

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Михаил Мудрик, имея предложения от "Арсенала" и "Челси", склоняется к варианту с командой Микеля Артеты.

Такую информации дает журналист Фабрицио Романо.

Источник пишет о том, что "Челси" готов предложить игроку большую зарплату, но украинец предпочел бы переход в "Арсенал", который первым проявил серьезный интерес к футболисту.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" не намерен участвовать в аукционе за игрока, если "Шахтер" решил сыграть на том, что "Челси" включился в борьбу.

Украинский клуб прямо заявляет, что не торопится с продажей и готов ждать до лета, если никто не заплатит около 100 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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