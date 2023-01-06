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Руководство Челси хочет убедиться, что Мудрик хочет перейти именно к ним, а не в Арсенал
И только после этого синие будут делать официальное предложение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Челси" хочет получить гарантии, что вингер "
Только после этого клуб будет готов сделать официальное предложение по игроку.
Отмечается, что травмы Рахима Стерлинга и Кристиана Пулишича могут ускорить трансфер 22-летнего украинца, в клубе уверены, что смогут перебить любое предложение "Арсенала".
В то же время, ранее отмечалось, что сами
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