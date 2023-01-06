Руководство Челси хочет убедиться, что Мудрик хочет перейти именно к ним, а не в Арсенал

Руководство "Челси" хочет получить гарантии, что вингер " Шахтера " Михаил Мудрик готов выбрать их клуб вместо "Арсенала", сообщает The Telegraph.

Только после этого клуб будет готов сделать официальное предложение по игроку.

Отмечается, что травмы Рахима Стерлинга и Кристиана Пулишича могут ускорить трансфер 22-летнего украинца, в клубе уверены, что смогут перебить любое предложение "Арсенала".