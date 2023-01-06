  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Руководство Челси хочет убедиться, что Мудрик хочет перейти именно к ним, а не в Арсенал
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководство Челси хочет убедиться, что Мудрик хочет перейти именно к ним, а не в Арсенал

Премьер-лига
(1 голосов)

И только после этого синие будут делать официальное предложение

Руководство Челси хочет убедиться, что Мудрик хочет перейти именно к ним, а не в Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Челси" хочет получить гарантии, что вингер "Шахтера" Михаил Мудрик готов выбрать их клуб вместо "Арсенала", сообщает The Telegraph.

Только после этого клуб будет готов сделать официальное предложение по игроку.

Отмечается, что травмы Рахима Стерлинга и Кристиана Пулишича могут ускорить трансфер 22-летнего украинца, в клубе уверены, что смогут перебить любое предложение "Арсенала".

В то же время, ранее отмечалось, что сами "канониры" не собираются участвовать в аукционах за футболиста. После трансфера Николя Пепе за 72 млн евро в клубе опасаются переплачивать за игроков.

По теме
yellow-arrow
Фомин: Перед матчем Рыкун никогда не пил. А после игры ему давали два дня "на восстановление"
yellow-arrow
Андриевский: Динамо всегда должно быть первым. Второй круг все расставит по своим местам
yellow-arrow
День памяти Валерия Лобановского: что вы знаете о легендарном тренере? Квиз
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде