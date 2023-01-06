Андриевский: Динамо всегда должно быть первым. Второй круг все расставит по своим местам

Полузащитник " Динамо " Александр Андриевский подвел итог осенней части сезона в УПЛ.

- Давайте для начала об итогах и впечатлениях 2022 года. "Днепр-1" – неожиданный лидер после первой части сезона? Или днепряне по праву возглавляют турнирную таблицу?

- Лично для меня – неожиданный, не ожидал такой скорости от них. Но при этом мне понравилось, как они играли в первой части сезона, да и удача была частенько на их стороне. Теперь будет интересно посмотреть на команду и результаты весной.

– "Шахтер" с началом войны потерял практически всех легионеров и главного тренера. Сильно ли изменилась игра горняков, если смотреть со стороны?

- Да, изменилась, но при этом отнюдь не в худшую сторону. Особенно по матчам Лиги чемпионов было заметно, что у "горняков" сейчас сплочена слаженная команда, способная решать серьезные задачи.

– В общем, что скажете об уровне чемпионата Украины? Он стал слабее после массового оттока легионеров или, наоборот, конкурентнее?

- Думаю, уровень все же немного упал, но со временем, думаю, легионеры будут возвращаться, также опыта будут набираться молодые отечественные футболисты, так что чемпионат будет становиться только сильнее.

- "Динамо" стартовало с двух поражений в чемпионате Украины – от "Днепра-1" и "Зари". Какие настроения были внутри команды в тот момент?

– Конечно, не самые лучшие. Все были расстроены от непонимания, почему так происходит. На тренировках все выкладывались по полной, готовились, разбирали соперников, но на поле все шло кувырком. Тем не менее, поддерживая друг друга, нам наконец удалось преодолеть этот игровой кризис, который не мог длиться долго.

- В матче с "Зарей" победу сопернику вообще принесли эксдинамовцы – в частности, голы забили Русин и Бражко. Ожидали ли от них такой "подставы"?

- Не то чтобы ожидали… Зная их сильные качества, для меня в их выступлении ничего удивительного нет. А вот то, что мы проиграли на своем поле, действительно и удивило, и расстроило.

- Для вас матчи с теми же "Зарей" или "Черноморцем" принципиальны, учитывая опыт выступлений за эти команды?

– Нет, вообще никаких подобных настроений никогда не было. У меня очень хорошие воспоминания остались и от "Черноморца" и Одессы, и от "Зари" и Запорожья, где базируется луганский клуб. Поэтому, когда наши команды играют друг с другом, всегда рад видеть всех, с кем работал раньше.

- В общем, текущее третье место с отставанием в пять очков от лидера – это приемлемый результат с перспективой борьбы за чемпионство?

- Перспектива, конечно, есть, но приемлемым такой результат для "Динамо" нельзя назвать, поскольку мы всегда должны быть первыми. Второй круг все расставит по своим местам, и, уверен, вся борьба еще впереди.