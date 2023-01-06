  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. День памяти Валерия Лобановского: что вы знаете о легендарном тренере? Квиз
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

День памяти Валерия Лобановского: что вы знаете о легендарном тренере? Квиз

Премьер-лига
(1 голосов)

Вспоминаем выдающуюся личность мирового футбола

День памяти Валерия Лобановского: что вы знаете о легендарном тренере? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 января, исполнилось 84 года со дня рождения легендарного игрока и тренера Валерия Васильевича Лобановского, ушедшего из жизни в мае 2002 года. Мэтр переписал историю киевского "Динамо" и советского футбола в целом. Он является самым титулованным тренером 20-го века. Он считается одним из лучших специалистов в истории мирового футбола.

Мы предлагаем освежить в памяти жизнь и карьеру легендарного тренера, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Фомин: Перед матчем Рыкун никогда не пил. А после игры ему давали два дня "на восстановление"
yellow-arrow
Андриевский: Динамо всегда должно быть первым. Второй круг все расставит по своим местам
yellow-arrow
Руководство Челси хочет убедиться, что Мудрик хочет перейти именно к ним, а не в Арсенал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
06.01.2023 в 18:24
Добавьте в квиз вопрос: Отчего умер Белькевич? Варианты ответа: От сварливой жены. От Виагры. От запредельных нагрузок на тренировках от садиста физрука лобановского.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.01.2023 в 18:08
Знаю що другого такого вже не буде...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.01.2023 в 17:56
8
Ответить
0
0
uwoviqif (NY)
06.01.2023 в 17:38
sd
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде