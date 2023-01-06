День памяти Валерия Лобановского: что вы знаете о легендарном тренере? Квиз

Сегодня, 6 января, исполнилось 84 года со дня рождения легендарного игрока и тренера Валерия Васильевича Лобановского, ушедшего из жизни в мае 2002 года. Мэтр переписал историю киевского "Динамо" и советского футбола в целом. Он является самым титулованным тренером 20-го века. Он считается одним из лучших специалистов в истории мирового футбола.

Мы предлагаем освежить в памяти жизнь и карьеру легендарного тренера, пройдя наш квиз.