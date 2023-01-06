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День памяти Валерия Лобановского: что вы знаете о легендарном тренере? Квиз
Вспоминаем выдающуюся личность мирового футбола
Сегодня, 6 января, исполнилось 84 года со дня рождения легендарного игрока и тренера Валерия Васильевича Лобановского, ушедшего из жизни в мае 2002 года. Мэтр переписал историю киевского "Динамо" и советского футбола в целом. Он является самым титулованным тренером 20-го века. Он считается одним из лучших специалистов в истории мирового футбола.
Мы предлагаем освежить в памяти жизнь и карьеру легендарного тренера, пройдя наш квиз.
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Комментарии (4)
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жажа_the_best (Харьков)
06.01.2023 в 18:24
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Olegyurchak (Хмельницький )
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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uwoviqif (NY)
06.01.2023 в 17:38
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