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Фомин: Перед матчем Рыкун никогда не пил. А после игры ему давали два дня "на восстановление"
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард "Металлиста" Руслан Фомин рассказал о взаимодействии в харьковской команде с хавбеком Александром Рыкуном.
- Вы играли в одной команде с Александром Рыкуном. Он учил вас играть в футбол?
- Я жил два года с Александром Валерьевичем в одной комнате. Он всегда мне говорил: "Малой, ты на меня не смотри, даже если я спиной. Ты просто беги, а я дам".
Так и было. Помню, играли дома с "Кривбассом". Первый тайм, счет 0:0. И он спиной к чужим воротам принимает мяч и дает передачу между центральным защитником и опорником, а я бегу с левого фланга, набираю.
Не глядя на него, я уже подсознательно понимал, что он будет отдавать пас. Возможно, вспомнились слова, которые он мне тогда сказал. Я вышел один-на-один с вратарем, сзади меня сбил защитник - красная карточка.
Тогда мы еле забили в большинстве. Победили 1:0, забил Сергей Давыдов во втором тайме. Поэтому, думаю, что Александр Валерьевич Рыкун - самый сильный украинский футболист.
- Его партнеры по команде рассказывали, что он мог спокойно выпить 150 грамм перед матчем - и ничего.
- Неправда. Перед матчем он никогда не пил. У него был карт-бланш. За три дня до игры - у него режим, а после матча ему давали два дня на восстановление, можно сказать (улыбается).
- В карты можно было с ним в комнате зарубиться?
- Конечно. В джокер играли постоянно, не только в комнате, а и в автобусе. Всегда была компания: Александр Бабич, Александр Горяинов, Валентин Слюсар, Александр Рыкун и я молодой играл с ними.
Рыкун никогда не проигрывал в карты, он запоминал все карты - что вышло, что осталось и что будет в колоде. Играли на деньги. Не помню, на какие суммы играли, по гривне, две.
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