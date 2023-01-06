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Фомин: Перед матчем Рыкун никогда не пил. А после игры ему давали два дня "на восстановление"

Премьер-лига
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Фомин: Перед матчем Рыкун никогда не пил. А после игры ему давали два дня "на восстановление"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард "Металлиста" Руслан Фомин рассказал о взаимодействии в харьковской команде с хавбеком Александром Рыкуном.

- Вы играли в одной команде с Александром Рыкуном. Он учил вас играть в футбол?

- Я жил два года с Александром Валерьевичем в одной комнате. Он всегда мне говорил: "Малой, ты на меня не смотри, даже если я спиной. Ты просто беги, а я дам".

Так и было. Помню, играли дома с "Кривбассом". Первый тайм, счет 0:0. И он спиной к чужим воротам принимает мяч и дает передачу между центральным защитником и опорником, а я бегу с левого фланга, набираю.

Не глядя на него, я уже подсознательно понимал, что он будет отдавать пас. Возможно, вспомнились слова, которые он мне тогда сказал. Я вышел один-на-один с вратарем, сзади меня сбил защитник - красная карточка.

Тогда мы еле забили в большинстве. Победили 1:0, забил Сергей Давыдов во втором тайме. Поэтому, думаю, что Александр Валерьевич Рыкун - самый сильный украинский футболист.

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- Его партнеры по команде рассказывали, что он мог спокойно выпить 150 грамм перед матчем - и ничего.

- Неправда. Перед матчем он никогда не пил. У него был карт-бланш. За три дня до игры - у него режим, а после матча ему давали два дня на восстановление, можно сказать (улыбается).

- В карты можно было с ним в комнате зарубиться?

- Конечно. В джокер играли постоянно, не только в комнате, а и в автобусе. Всегда была компания: Александр Бабич, Александр Горяинов, Валентин Слюсар, Александр Рыкун и я молодой играл с ними.

Рыкун никогда не проигрывал в карты, он запоминал все карты - что вышло, что осталось и что будет в колоде. Играли на деньги. Не помню, на какие суммы играли, по гривне, две.

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В статье: Руслан Фомин Металлист (расформирован 2016) (Харьков) Александр Рыкун
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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