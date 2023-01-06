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Андриевский: Если бы было предложение из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хавбек в Динамо играет нечасто

Андриевский: Если бы было предложение из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Андриевский заявил, что он был бы не против попробовать свои силы в чемпионата Чехии или Бельгии. Правда, предложений у игрока пока что нет.

"Конечно, играю не так часто, поэтому не могу сказать, что доволен своим положением. Хочется больше играть, но при этом есть свои нюансы. В общем, я на постоянной связи со своим агентом, и если будут интересные варианты, будем подходить и разговаривать с руководством, тренерским штабом. Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных.

Контракт действует до 2025 года, так что пока рано думать о его продлении. Конечно, я рад быть в таком клубе, как "Динамо", и если буду играть, то с удовольствием остался бы в Киеве. Если же нет, то буду думать, что делать дальше.

Если бы было предложение от клубов из Бельгии или Чехии, я бы с удовольствием его рассмотрел. И у меня были варианты за то время, что я играю в "Динамо". Но, опять же, чтобы дело перешло от слов к конкретике, нужно согласие тренерского штаба и президента", — сказал Андриевский.

Отметим, что в нынешнем сезоне Андриевский провел за киевлян 11 матчей, при этом, тольков 4 поединках выходил в стартовом составе.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Комментарии (2)
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aleks68
06.01.2023 в 19:59
а как же динамо,которое "всегда должно быть первым"?
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efim423 (odessa)
06.01.2023 в 19:36
я уверен есть предложения от зсу , почему их не беспокоит военкомат ?
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