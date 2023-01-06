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Кривбасс подпишет украинского защитника

Премьер-лига
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Клуб продолжает усиливаться

Кривбасс подпишет украинского защитника

фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Кривбасс" намерен усилить линию обороны и работает над вариантом подписания сильного центрбека.

"ТаТоТаке" сообщает, что клуб вскоре объявит о переходе украинского центрального защитника.

Фамилия игрока не называется.

Напомним, что "Кривбасс" зимой успел подписать хавбека Максима Лунева, а также попрощаться с защитником Иваном Зотько и отдать в аренду форварда Алексея Хобленко.

Команда Юрия Вернидуба первую часть сезона УПЛ завершила на 8-й позиции.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ТаТоТаке

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