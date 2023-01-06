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Кривбасс подпишет украинского защитника
Клуб продолжает усиливаться
фото - Олександр Приходько
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"ТаТоТаке" сообщает, что клуб вскоре объявит о переходе украинского центрального защитника.
Фамилия игрока не называется.
Напомним, что "Кривбасс" зимой успел подписать хавбека Максима Лунева, а также попрощаться с защитником Иваном Зотько и отдать в аренду форварда Алексея Хобленко.
Команда Юрия Вернидуба первую часть сезона УПЛ завершила на 8-й позиции.
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