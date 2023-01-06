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Агент Мудрика: Михаил готовится ехать на сбор с Шахтером
Ничего не ясно
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Агент вингера "
"Мудрик является игроком "Шахтера", решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба.
Сейчас Михаил готовится ехать с "Шахтером" на сбор. Доверяйте только официальной информации", – сказал Алехин.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
06.01.2023 в 22:40
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