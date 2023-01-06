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Агент Мудрика: Михаил готовится ехать на сбор с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Ничего не ясно

Агент Мудрика: Михаил готовится ехать на сбор с Шахтером

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Агент вингера "Шахтера" Михаила Мудрика Алексей Алехин прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента.

"Мудрик является игроком "Шахтера", решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба.

Сейчас Михаил готовится ехать с "Шахтером" на сбор. Доверяйте только официальной информации", – сказал Алехин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
06.01.2023 в 22:40
Страшно представить что творицца в душе у Мудрика...
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