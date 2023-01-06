Агент Мудрика: Михаил готовится ехать на сбор с Шахтером

Агент вингера " Шахтера " Михаила Мудрика Алексей Алехин прокомментировал трансферные слухи вокруг своего клиента.

"Мудрик является игроком "Шахтера", решение по его трансферу будет принимать руководство донецкого клуба.

Сейчас Михаил готовится ехать с "Шахтером" на сбор. Доверяйте только официальной информации", – сказал Алехин.