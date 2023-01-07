Андриевский: Выпью бокал шампанского после победы Украины. Это будет мой первый алкоголь

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился пожеланиями для украинцев и ожиданиями от текущих событий:

“Самое главное – мирного неба нам всем над головой, здоровье близким и победы на фронте. Верим в Вооруженные Силы Украины и нашего президента.

Я уже пообещал родным, что если Украина победит в войне, то по такому поводу выпью бокал шампанского – это будет первый алкоголь в моей жизни. Надеюсь, это произойдет как можно скорее”, – сказал Андриевский.