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Андриевский: Выпью бокал шампанского после победы Украины. Это будет мой первый алкоголь

Премьер-лига
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Такое он пообещал родным

Андриевский: Выпью бокал шампанского после победы Украины. Это будет мой первый алкоголь

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился пожеланиями для украинцев и ожиданиями от текущих событий:

“Самое главное – мирного неба нам всем над головой, здоровье близким и победы на фронте. Верим в Вооруженные Силы Украины и нашего президента.

Я уже пообещал родным, что если Украина победит в войне, то по такому поводу выпью бокал шампанского – это будет первый алкоголь в моей жизни. Надеюсь, это произойдет как можно скорее”, – сказал Андриевский.

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В статье: Александр Андриевский
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Источник:
УФ

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