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Андриевский: Выпью бокал шампанского после победы Украины. Это будет мой первый алкоголь
Такое он пообещал родным
fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский поделился пожеланиями для украинцев и ожиданиями от текущих событий:
“Самое главное – мирного неба нам всем над головой, здоровье близким и победы на фронте. Верим в Вооруженные Силы Украины и нашего президента.
Я уже пообещал родным, что если Украина победит в войне, то по такому поводу выпью бокал шампанского – это будет первый алкоголь в моей жизни. Надеюсь, это произойдет как можно скорее”, – сказал Андриевский.
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