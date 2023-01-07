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Шахтер снова сообщил Арсеналу, что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро
"Горняки" непоколебимы
Getty Images / Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" в очередной раз сообщил лондонскому "Арсеналу" о желании получить за трансфер своего вингера Михаила Мудрика 100 миллионов евро. Такую информацию обнародовал Фабрицио Романо.
За последние двое суток существенных изменений в ситуации не было. "Челси" провел встречу с представителями "Шахтера", а "Арсенал" продолжает свои торги.
В то же время и приоритет Мудрика неизменен – он хочет перейти именно в “Арсенал”. Однако “аристократы” будут до конца попытаться подписать Михаила.
Отметим, что сборы "Шахтера" начнутся 10 января. Мудрик вскоре может вернуться в состав "горняков" и готовиться к возобновлению сезона под руководством Йовичевича.
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