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Шахтер снова сообщил Арсеналу, что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" непоколебимы

Шахтер снова сообщил Арсеналу, что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в очередной раз сообщил лондонскому "Арсеналу" о желании получить за трансфер своего вингера Михаила Мудрика 100 миллионов евро. Такую информацию обнародовал Фабрицио Романо.

За последние двое суток существенных изменений в ситуации не было. "Челси" провел встречу с представителями "Шахтера", а "Арсенал" продолжает свои торги.

В то же время и приоритет Мудрика неизменен – он хочет перейти именно в “Арсенал”. Однако “аристократы” будут до конца попытаться подписать Михаила.

Отметим, что сборы "Шахтера" начнутся 10 января. Мудрик вскоре может вернуться в состав "горняков" и готовиться к возобновлению сезона под руководством Йовичевича.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Joyce (Donetsk)
07.01.2023 в 13:53
100 лимонов евро за кота в мешке? Ну не стеб ли это? :)
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