Шахтер снова сообщил Арсеналу, что хочет получить за Мудрика 100 миллионов евро

Донецкий "Шахтер" в очередной раз сообщил лондонскому "Арсеналу" о желании получить за трансфер своего вингера Михаила Мудрика 100 миллионов евро. Такую информацию обнародовал Фабрицио Романо.

За последние двое суток существенных изменений в ситуации не было. "Челси" провел встречу с представителями "Шахтера", а "Арсенал" продолжает свои торги.

В то же время и приоритет Мудрика неизменен – он хочет перейти именно в “Арсенал”. Однако “аристократы” будут до конца попытаться подписать Михаила.

Отметим, что сборы "Шахтера" начнутся 10 января. Мудрик вскоре может вернуться в состав "горняков" и готовиться к возобновлению сезона под руководством Йовичевича.