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Де Дзерби хочет подписать в Брайтон еще одного украинца Шахтера, кроме Матвиенко

Премьер-лига
(1 голосов)

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Де Дзерби хочет подписать в Брайтон еще одного украинца Шахтера, кроме Матвиенко

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби кроме защитника "Шахтера" Николая Матвиенко хочет подписать еще одного игрока "горняков". Речь идет о хавбеке Артеме Бондаренко. Об этом сообщает The Athletic.

Бондаренко провел под руководством Де Дзерби девять матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Они вместе работали в первой половине прошлого сезона.

В этом сезоне Артем сыграл в 18 поединках, записав в свой актив три результативных действия (2+1).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в четыре миллиона евро. Контракт между полузащитником и "Шахтером" действителен до конца 2025-го года.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Николай Матвиенко Артем Бондаренко
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Комментарии (1)
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aleks68
07.01.2023 в 16:52
хотеть не вредно
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