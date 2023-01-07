Де Дзерби хочет подписать в Брайтон еще одного украинца Шахтера, кроме Матвиенко

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби кроме защитника "Шахтера" Николая Матвиенко хочет подписать еще одного игрока "горняков". Речь идет о хавбеке Артеме Бондаренко. Об этом сообщает The Athletic.

Бондаренко провел под руководством Де Дзерби девять матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Они вместе работали в первой половине прошлого сезона.

В этом сезоне Артем сыграл в 18 поединках, записав в свой актив три результативных действия (2+1).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в четыре миллиона евро. Контракт между полузащитником и "Шахтером" действителен до конца 2025-го года.