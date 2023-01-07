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Де Дзерби хочет подписать в Брайтон еще одного украинца Шахтера, кроме Матвиенко
Палкин потирает руки
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби кроме защитника "Шахтера" Николая Матвиенко хочет подписать еще одного игрока "горняков". Речь идет о хавбеке Артеме Бондаренко. Об этом сообщает The Athletic.
Бондаренко провел под руководством Де Дзерби девять матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Они вместе работали в первой половине прошлого сезона.
В этом сезоне Артем сыграл в 18 поединках, записав в свой актив три результативных действия (2+1).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в четыре миллиона евро. Контракт между полузащитником и "Шахтером" действителен до конца 2025-го года.
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