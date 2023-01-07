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Юрий Вирт: Мне сбросили предварительный формат проведения Кубка Украины, и я его не понял
Пока его нет в общем доступе
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился текущим состоянием команды и планами на вторую половину сезона:
“ – Собираемся в городе Ровно. Первый сбор продлится с 15 по 26 января. Второй сбор – с 28 января по 25 февраля в Турции. У нас запланировано 7 спаррингов. Один будет в Ровно, еще один в Украине, остальные – в Турции. Плюс там состоится турнир, Winter Cup, на котором мы сыграем три игры.
– Кто ушел из команды, а кто пришел? На какую позицию ищете усиление?
– Eшли Сергей Шестаков, Роман Мельник, Михаил Сергийчук и Евгений Пасич, которого подписал "Днепр-1". На сегодняшний день ведем переговоры с игроками, нам нужно усилить 4-5 позиций.
– Какие задачи стоят перед командой на весеннюю часть чемпионата?
– Президент поставил задачу попасть в первую десятку. Если мы выполним эту задачу, это будет хороший результат.
– Слышали ли вы что-нибудь о проведении Кубка Украины весной?
– Слышал, мне сбросили предварительный формат проведения этого турнира, и я его не понял. Я за то, чтобы провели Кубок Украины, но должен быть адекватный формат, – сказал Вирт.
Отметим, что "Верес" завершил осеннюю часть УПЛ на 10-м месте, набрав 17 очков в 15 матчах.
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