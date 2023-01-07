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Верес подписал защитника Горняка-Спорта

Премьер-лига
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Второй зимний новичок у команды из Ровно

Верес подписал защитника Горняка-Спорта

Фото: ФК Верес / Автор невідомий

UA-Футбол
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Центральный защитник Даниил Хондак продолжит свою карьеру в "Вересе". По информации пресс-службы ровенчан, игрок заключил контракт на три года.

21-летний Хондак – воспитанник киевского "Динамо". У него есть два матча в Юношеской лиге УЕФА и 8 игр в юношеских сборных Украины. На старте текущего сезона защищал цвета аутсайдера Первой лиги Украины, "Горняка-Спорта".

Напомним, что ранее "Верес" уже подписал защитника Дениса Балана. Следите за всеми переходами в УПЛ в нашей Таблице трансферов.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Верес (Ровно)
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