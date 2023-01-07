Верес подписал защитника Горняка-Спорта

Центральный защитник Даниил Хондак продолжит свою карьеру в "Вересе". По информации пресс-службы ровенчан, игрок заключил контракт на три года.

21-летний Хондак – воспитанник киевского "Динамо". У него есть два матча в Юношеской лиге УЕФА и 8 игр в юношеских сборных Украины. На старте текущего сезона защищал цвета аутсайдера Первой лиги Украины, "Горняка-Спорта".