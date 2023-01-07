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Верес подписал защитника Горняка-Спорта
Второй зимний новичок у команды из Ровно
Фото: ФК Верес / Автор невідомий
Центральный защитник Даниил Хондак продолжит свою карьеру в "Вересе". По информации пресс-службы ровенчан, игрок заключил контракт на три года.
21-летний Хондак – воспитанник киевского "Динамо". У него есть два матча в Юношеской лиге УЕФА и 8 игр в юношеских сборных Украины. На старте текущего сезона защищал цвета аутсайдера Первой лиги Украины, "Горняка-Спорта".
Напомним, что ранее "Верес" уже подписал защитника Дениса Балана. Следите за всеми переходами в УПЛ в нашей
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