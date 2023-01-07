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СМИ: Мудрик провел разговор с главным тренером Челси Грэмом Поттером

Премьер-лига
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Вариант с переходом в расположение синих все еще актуален

СМИ: Мудрик провел разговор с главным тренером Челси Грэмом Поттером

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик провел разговор с главным тренером "Челси" Грэмом Поттером. Об этом сообщает специализированный украинский телеграмм-канал о лондонском клубе.

"По информации источников, у Михаила Мудрика был личный разговор с наставником "Челси" Грэмом Поттером.

То есть, тренер хочет видеть украинца на "Стэмфорд Бридж" и обсуждал с Михаилом потенциальную роль, которую он планирует отвести футболисту в "Челси", - говорится в сообщении.

Добавим, что в погоне за Мудриком продолжает находиться лондонский "Арсенал". Этот клуб остается приоритетным для Мудрика. В то же время источники отмечают, что "канониры" не собираются платить за украинца сто миллионов, которые требует "Шахтер".

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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