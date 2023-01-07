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Львов объявил о переходе Крушинского в Полесье

Премьер-лига
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Условия трансфера не разглашаются

Львов объявил о переходе Крушинского в Полесье

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Борис Крушинский продолжит свою карьеру в житомирском "Полесье".

Пресс-служба ФК "Львов" проинформировала, что клуб отпустил игрока в перволиговый клуб. Детали соглашения не разглашаются, однако раньше была информация, что житомиряне заплатят за футболиста 300 тысяч долларов.

21-летний Крушинский воспитанник "Львова". В конце сезона-2020/21 он дебютировал за первую команду "сине-золотых". За это время он провел 31 матч и забил один гол.

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В статье: ФК Львов Полесье (Житомир)
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