Львов объявил о переходе Крушинского в Полесье

Полузащитник Борис Крушинский продолжит свою карьеру в житомирском "Полесье".

Пресс-служба ФК "Львов" проинформировала, что клуб отпустил игрока в перволиговый клуб. Детали соглашения не разглашаются, однако раньше была информация, что житомиряне заплатят за футболиста 300 тысяч долларов.

21-летний Крушинский воспитанник "Львова". В конце сезона-2020/21 он дебютировал за первую команду "сине-золотых". За это время он провел 31 матч и забил один гол.