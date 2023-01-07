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На просмотре в СК Днепр-1 пребывают шесть игроков Металлиста
Потенциальные новички для Кучера
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня "Днепр-1" отправился на тренировочные сборы в Турцию.
Вместе с днепрянами отправились несколько игроков харьковского "Металлиста", а именно Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.
Все эти футболисты находятся на просмотре в команде Александра Кучера.
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Источник:СК "Днепр-1"
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