На просмотре в СК Днепр-1 пребывают шесть игроков Металлиста

Сегодня "Днепр-1" отправился на тренировочные сборы в Турцию.

Вместе с днепрянами отправились несколько игроков харьковского "Металлиста", а именно Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.

Все эти футболисты находятся на просмотре в команде Александра Кучера.