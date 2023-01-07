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На просмотре в СК Днепр-1 пребывают шесть игроков Металлиста

Премьер-лига
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Потенциальные новички для Кучера

На просмотре в СК Днепр-1 пребывают шесть игроков Металлиста

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Сегодня "Днепр-1" отправился на тренировочные сборы в Турцию.

Вместе с днепрянами отправились несколько игроков харьковского "Металлиста", а именно Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.

Все эти футболисты находятся на просмотре в команде Александра Кучера.

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В статье: Вячеслав Танковский Максим Прядун Егор Клименчук СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Орест Костик Евгений Подлепенец
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Источник:
СК "Днепр-1"

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