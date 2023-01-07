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Шесть игроков из Металлиста, несколько легионеров. Днепр-1 объявил список игроков, которые поедут на первый сбор
Этот сбор состоится в Турции
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Лидер текущей ситуации турнирной таблицы УПЛ СК "Днепр-1" объявил список игроков, которые отправятся на первый тренировочный сбор 2023-го года. Этот сбор состоится в Белеке (Турция).
Отметим, что в списке присутствуют шесть игроков, которые первую часть сезона 2022/23 провели в "Металлисте" – Орест Костик, Богдан Порох, Евгений Пидлепенец, Егор Клименчук, Вячеслав Танковский и Максим Прядун.
Добавим также, что в списке есть несколько легионеров – Макс Валеф, Габриэль Гомес, Янис Амаш, Эмилиано Пурита, Доминго Бланго.
вратари Макс Валеф, Валерий Юрчук, Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Орест Костик;
защитники Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэль Гомес, Янис Амаш, Евгений Пасич, Эмилиано Пурита, Никита Кононов, Богдан Порох;
полузащитники Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Сергей Горбунов, Владимир Танчик, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук;
форварды Артем Довбык, Максим Прядун.
Первый сбор "Днепра-1" состоится с 8-го по 21-го января 2023-го года.
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