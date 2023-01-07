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Источник: Днепр-1 интересовался молодым бразильцем
Он сейчас играет за Гремио
Фото - A Hora / автор невідомий
Лидер текущей турнирной таблицы УПЛ "Днепр-1" интересовался нападающим молодежной команды "Гремио" Луисом Энрике Хоффманном (Zinho). Об этом пишет причал со ссылкой на бразильское издание A Hora.
Отметим, что Хоффманну – восемнадцать лет, он играет на позиции полузащитника на левом фланге.
В этом сезоне провел тринадцать матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Источник:Причал за матеріалами A Hora
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