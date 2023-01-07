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Источник: Днепр-1 интересовался молодым бразильцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Он сейчас играет за Гремио

Источник: Днепр-1 интересовался молодым бразильцем

Фото - A Hora / автор невідомий

UA-Футбол
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Лидер текущей турнирной таблицы УПЛ "Днепр-1" интересовался нападающим молодежной команды "Гремио" Луисом Энрике Хоффманном (Zinho). Об этом пишет причал со ссылкой на бразильское издание A Hora.

Отметим, что Хоффманну – восемнадцать лет, он играет на позиции полузащитника на левом фланге.

В этом сезоне провел тринадцать матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: СК Днепр-1
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