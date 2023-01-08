Динамо начнет подготовку к возобновлению сезона 12 января

Киевское "Динамо" выйдет из отпуска и начнет подготовку к возобновлению сезона 2022/23 гг. 12 января. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Сначала игроки традиционно пройдут медицинское обследование, а после него футболисты приступят к тренировочному процессу.

Стартуют киевляне на собственной тренировочной базе, а 20 января отправятся в Турцию. Там подопечные Луческу проведут учебно-тренировочный сбор, где проведут несколько контрольных матчей. Список всех соперников пока неизвестен.

Отметим, что "бело-синие" стартуют в этом году в УПЛ 4 марта (базовая дата) матчем против "Ингульца".