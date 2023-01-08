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Динамо начнет подготовку к возобновлению сезона 12 января

Премьер-лига
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Сначала тренировки будут в Украине, потом – заграницей

Динамо начнет подготовку к возобновлению сезона 12 января

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Киевское "Динамо" выйдет из отпуска и начнет подготовку к возобновлению сезона 2022/23 гг. 12 января. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Сначала игроки традиционно пройдут медицинское обследование, а после него футболисты приступят к тренировочному процессу.

Стартуют киевляне на собственной тренировочной базе, а 20 января отправятся в Турцию. Там подопечные Луческу проведут учебно-тренировочный сбор, где проведут несколько контрольных матчей. Список всех соперников пока неизвестен.

Отметим, что "бело-синие" стартуют в этом году в УПЛ 4 марта (базовая дата) матчем против "Ингульца".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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