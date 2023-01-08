Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болгары и словенцы. Стали известны соперники Зари на первом зимнем турецком сборе
Сыграют после двадцатого января
Фото: Аліна Єрофеєва
Луганская "Заря" в конце следующей недели выйдет из отпуска. Игроки пройдут медосмотр, а затем начнутся тренировки, призванные наладить соревновательный ритм. Затем команда отбудет на первый турецкий сбор.
Известно, с какими соперниками там сыграет "Заря". Это будут представители Болгарии "Локомотив" (Пловдив), "Септемвре" (София) и Словении "Копер".
Даты матчей:
- 21.01 – против "Локомотива";
- 25.01 – против "Септември";
- 25.01 – против "Копера".
Добавим, что первую часть сезона "Заря" закончила на четвертом месте в УПЛ.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ушел из жизни бывший футболист ПСЖ, ему было 40 лет
- Аталанта и Марсель договорились о трансфере Малиновского - Романо
- Манчестер Юнайтед ввел "правило Роналду", которое ограничит зарплаты игроков
- Фомин: Перед матчем Рыкун никогда не пил. А после игры ему давали два дня "на восстановление"
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Новости по теме
- 10:41 Украинские Уже играл под руководством Вернидуба: Кривбасс подписал первого зимнего новичка
- 10:12 Украинские Львов продал Крушинского, Громов больше не с Днепром-1. Все зимние трансферы УПЛ
- 19:56 Украинские "У нас в команде с такими прическами не ходят", - Чурко рассказал о своей работе с Николаем Павловым
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн