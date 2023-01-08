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Болгары и словенцы. Стали известны соперники Зари на первом зимнем турецком сборе

Премьер-лига
(2 голосов)

Сыграют после двадцатого января

Болгары и словенцы. Стали известны соперники Зари на первом зимнем турецком сборе

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" в конце следующей недели выйдет из отпуска. Игроки пройдут медосмотр, а затем начнутся тренировки, призванные наладить соревновательный ритм. Затем команда отбудет на первый турецкий сбор.

Известно, с какими соперниками там сыграет "Заря". Это будут представители Болгарии "Локомотив" (Пловдив), "Септемвре" (София) и Словении "Копер".

Даты матчей:

  • 21.01 – против "Локомотива";
  • 25.01 – против "Септември";
  • 25.01 – против "Копера".

Добавим, что первую часть сезона "Заря" закончила на четвертом месте в УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск)
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