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Представители Шахтера навестили раненного болельщика клуба

Премьер-лига
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Защитник Украины получил ранение, спасая побратимов

Представители Шахтера навестили раненного болельщика клуба

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Представители донецкого "Шахтера" навестили героя Украины в больнице.

"Александр Шпиленко – боец 79-й бригады ВСУ, представитель фанатского движения "Шахтера".

Спасая побратимов во время выполнения боевого задания, Александр получил тяжелое ранение и сейчас проходит курс реабилитации. В канун Рождества представители "Шахтера" посетили Александра в госпитале, подарили ему футболку и экипировку клуба", – сообщает пресс-служба "горняков".

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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией
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