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Представители Шахтера навестили раненного болельщика клуба
Защитник Украины получил ранение, спасая побратимов
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Представители донецкого "Шахтера" навестили героя Украины в больнице.
"Александр Шпиленко – боец 79-й бригады ВСУ, представитель фанатского движения "Шахтера".
Спасая побратимов во время выполнения боевого задания, Александр получил тяжелое ранение и сейчас проходит курс реабилитации. В канун Рождества представители "Шахтера" посетили Александра в госпитале, подарили ему футболку и экипировку клуба", – сообщает пресс-служба "горняков".
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