"Нужно, чтобы была ротация". Кучер ожидает усиление Днепра-1

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер надеется, что клуб усилит состав перед еврокубками и второй частью сезона УПЛ.

"Конечно, это футбольная жизнь – люди приходят и уходят. Конечно, нам еще хочется усилиться, для чего нам нужны новые футболисты. Это от нас требует и турнирное положение, и наш будущий график.

Ведь для того, чтобы играть на два фронта, нужно иметь два состава, чтобы была ротация, потому что все это очень тяжело, как показала первая часть сезона. Постоянные переезды, игры через два дня на третий, поэтому нужно восстанавливаться, а в дороге это очень тяжело", – приводит слова Кучера официальный сайт днепрян.