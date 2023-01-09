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Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира U-20

Премьер-лига
(1 голосов)

Центральный защитник вернулся в родной клуб

Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира U-20

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" продолжает активную работу на трансферном рынке в зимнее межсезонье. В родной Кривой Рог возвращается центральный защитник Даниил Бескоровайный.

Контракт подписан сроком на 3 года, сообщает пресс-служба криворожан. Криворожский клуб приобрел футболиста у словацкого "ДАК 1904". В новой команде Даниил будет выступать под номером 13.

Бескоровайный - воспитанник "Кривбасса". В профессиональном футболе дебютировал за "Волынь" под руководством Виталия Кварцяного. После этого защищал цвета клубов из трех стран: Литвы, Словакии и Казахстана.

В 2019 году в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше Бескоровайный завоевал с командой Александра Петракова золотые награды.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ДАК 1904 (Дунайска-Стреда Даниил Бескоровайный
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Источник:
fckryvbas.com

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.01.2023 в 12:13
Петраков завоевал звание ЧМ а Ротань угробил и продолжает гробить молодёжку и теперь ещё и Александрию --чего он добился угробил ЧМ-ОЛИМПИК донецк
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