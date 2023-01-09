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Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира U-20
Центральный защитник вернулся в родной клуб
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" продолжает активную работу на трансферном рынке в зимнее межсезонье. В родной Кривой Рог возвращается центральный защитник Даниил Бескоровайный.
Контракт подписан сроком на 3 года, сообщает пресс-служба криворожан. Криворожский клуб приобрел футболиста у словацкого "ДАК 1904". В новой команде Даниил будет выступать под номером 13.
Бескоровайный - воспитанник "Кривбасса". В профессиональном футболе дебютировал за "Волынь" под руководством Виталия Кварцяного. После этого защищал цвета клубов из трех стран: Литвы, Словакии и Казахстана.
В 2019 году в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше Бескоровайный завоевал с командой Александра Петракова золотые награды.
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