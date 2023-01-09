Лидер Шахтера получил поздравление от топового голкипера мира

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа записал видеобращение к своему коллеге по амплуа Анатолию Трубину, который выступает за "Шахтер". Ролик опубликовала журналистка донецкого клуба Ольга Каленчук.

"Привет, Анатолий! Это Тибо Куртуа. Хочу пожелать тебе всего наилучшего. В прошлом году мы много раз сыграли друг против друга. Ты очень хорошо играешь в "Шахтере" и национальной сборной Украины.

Для Украины это очень хорошо - иметь таких хороших вратарей, как ты и Андрей Лунин. Поэтому желаю тебе всего наилучшего, продолжай усердно работать и, надеюсь, ты воплотишь все свои мечты", - сказал Куртуа.