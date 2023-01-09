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Лидер Шахтера получил поздравление от топового голкипера мира

Премьер-лига
(2 голосов)

Упомянули и Андрея Лунина

Лидер Шахтера получил поздравление от топового голкипера мира

shakhtar.com

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Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа записал видеобращение к своему коллеге по амплуа Анатолию Трубину, который выступает за "Шахтер". Ролик опубликовала журналистка донецкого клуба Ольга Каленчук.

"Привет, Анатолий! Это Тибо Куртуа. Хочу пожелать тебе всего наилучшего. В прошлом году мы много раз сыграли друг против друга. Ты очень хорошо играешь в "Шахтере" и национальной сборной Украины.

Для Украины это очень хорошо - иметь таких хороших вратарей, как ты и Андрей Лунин. Поэтому желаю тебе всего наилучшего, продолжай усердно работать и, надеюсь, ты воплотишь все свои мечты", - сказал Куртуа.

Трубин также произнес несколько слов в адрес бельгийца:

"Это очень неожиданно и приятно. Я также хочу передать Тибо сообщение. Привет, Тибо! Большое спасибо за твое сообщение. Я действительно счастлив, потому что это необычно для меня. Надеюсь, в будущем у нас будет еще больше интересных игр. Все будет хорошо", - ответил Анатолий.

В этом сезоне Куртуа и Трубин сыграли друг против друга в Лиге чемпионов.

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В статье: Тибо Куртуа Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Анатолий Трубин
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