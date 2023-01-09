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Источник: Ворскла готова продать Ризныка в Шахтер
Сейчас стороны обсуждают сумму трансфера
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Основной голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в донецком "Шахтере". Об этом утверждает ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"Ворскла" рассматривает продажу Ризныка в "Шахтер", как решение финансовых проблем. Эта тема поднималась еще несколько лет назад. Тогда "Ворскла" хотела получить от "Шахтера" четыре миллиона евро. Сейчас стороны, по моей информации, торгуются на трех.
Это будет означать, что после этого "Шахтер" может заниматься трудоустройством Трубина", – сказал Спиваковский
Ризнык является воспитанником "Ворсклы". За первую команду полтавчан он выступает с 2019 года. В текущем сезоне 23-летний кипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 24 мяча и 4 раза отстояв на ноль.
Его контракт с "зелено-белыми" заканчивается 30 июня 2024 года.
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