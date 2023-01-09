Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил Вересу за Евгения Пасича

На прошлой неделе "Днепр-1" оформил первый зимний трансфер. Новичком днепровской команды стал полузащитник "Вереса" Евгений Пасич.

29-летний футболист заключил трудовое соглашение с "Днепром-1" на полтора года. Официально стороны решили не разглашать финансовые аспекты сделки.

Однако согласно информации ТаТоТаке, днепровский клуб заплатил ровенчанам 5 миллионов гривен.

Напомним, Пасич дважды выступал в составе "Вереса". Изначально он защищал цвета ровенского клуба в сезоне 2017/18, а затем с лета 2021 года. В текущем сезоне Евгений принял участие в 13 матчах за "красно-черных", в которых отметился 1 ассистом.