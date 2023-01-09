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Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил Вересу за Евгения Пасича

Премьер-лига
(2 голосов)

Полузащитник стал первым новичком днепрян

Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил Вересу за Евгения Пасича

Фото: Instagram

Новина українською

На прошлой неделе "Днепр-1" оформил первый зимний трансфер. Новичком днепровской команды стал полузащитник "Вереса" Евгений Пасич.

29-летний футболист заключил трудовое соглашение с "Днепром-1" на полтора года. Официально стороны решили не разглашать финансовые аспекты сделки.

Однако согласно информации ТаТоТаке, днепровский клуб заплатил ровенчанам 5 миллионов гривен.

Напомним, Пасич дважды выступал в составе "Вереса". Изначально он защищал цвета ровенского клуба в сезоне 2017/18, а затем с лета 2021 года. В текущем сезоне Евгений принял участие в 13 матчах за "красно-черных", в которых отметился 1 ассистом.

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Пасич СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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