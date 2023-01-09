  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Колоса: На 80% обойма футболистов в клубе не изменится
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Колоса: На 80% обойма футболистов в клубе не изменится

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Ярослав Вишняк - о возможных изменениях в составе

Тренер Колоса: На 80% обойма футболистов в клубе не изменится

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о возможных изменениях в составе команды после зимнего перерыва.

- В первой части сезона у вас была обойма из 20 футболистов. Она сильно изменится весной?

- Думаю, что она на 80% не изменится. Мы рассчитываем, что игроки, которые есть в нашей обойме, они прибавят. Полагаю, что ребята смогут вырасти, как индивидуально, так и в командной игре мы станем сильнее.

Я рассчитываю на каждого игрока и думаю, что они будут прогрессировать, независимо от того, сколько кому лет", - приводит слова Вишняка Sport Arena.

Напомним, ранее стало известно, что "Колос" покинули полузащитник Евгений Задоя и защитник Денис Кузик.

Читайте такжеЛьвов продал Крушинского, Громов больше не с Днепром-1. Все зимние трансферы УПЛ
По теме
yellow-arrow
Лидеры определились с первыми соперниками. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
yellow-arrow
Стало известно, сколько Днепр-1 заплатил Вересу за Евгения Пасича
yellow-arrow
Источник: Ворскла готова продать Ризныка в Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде