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Тренер Колоса: На 80% обойма футболистов в клубе не изменится
Ярослав Вишняк - о возможных изменениях в составе
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о возможных изменениях в составе команды после зимнего перерыва.
- В первой части сезона у вас была обойма из 20 футболистов. Она сильно изменится весной?
- Думаю, что она на 80% не изменится. Мы рассчитываем, что игроки, которые есть в нашей обойме, они прибавят. Полагаю, что ребята смогут вырасти, как индивидуально, так и в командной игре мы станем сильнее.
Я рассчитываю на каждого игрока и думаю, что они будут прогрессировать, независимо от того, сколько кому лет", - приводит слова Вишняка Sport Arena.
Напомним, ранее стало известно, что "Колос" покинули полузащитник Евгений Задоя и защитник Денис Кузик.
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