Тренер Колоса: На 80% обойма футболистов в клубе не изменится

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о возможных изменениях в составе команды после зимнего перерыва.

- В первой части сезона у вас была обойма из 20 футболистов. Она сильно изменится весной?

- Думаю, что она на 80% не изменится. Мы рассчитываем, что игроки, которые есть в нашей обойме, они прибавят. Полагаю, что ребята смогут вырасти, как индивидуально, так и в командной игре мы станем сильнее.

Я рассчитываю на каждого игрока и думаю, что они будут прогрессировать, независимо от того, сколько кому лет", - приводит слова Вишняка Sport Arena.

Напомним, ранее стало известно, что "Колос" покинули полузащитник Евгений Задоя и защитник Денис Кузик.