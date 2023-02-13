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Черноморец готовится в Украине, Верес непобедимый. Таблица спаррингов клубов УПЛ
Следим за жизнью клубов УПЛ во время перерыва
Фото: ФК Динамо Київ
Соревнования в УПЛ должны возобновиться в конце февраля перенесенными матчами. Несколько ранее стартовые официальные матчи в 2023-м проведут представители Украины в еврокубках: "Шахтер" и "Днепр-1". До того времени жизнь наших команд будет наполнена только спаррингами. Следите за всеми матчами команд украинской Премьер-лиги в специальных табличках ниже. Вы можете узнать даты и время матчей, счет, лучших бомбардиров, а также просмотреть географию соперников.
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