Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец сыграет с Николаевом, Динамо – с Валмиерой. Таблица спаррингов клубов УПЛ
Следим за жизнью клубов УПЛ во время перерыва
Фото: ФК Динамо Київ
Соревнования в УПЛ должны возобновиться в конце февраля перенесенными матчами. Несколько ранее стартовые официальные матчи в 2023-м проведут представители Украины в еврокубках: "Шахтер" и "Днепр-1". До того времени жизнь наших команд будет наполнена только спаррингами. Следите за всеми матчами команд украинской Премьер-лиги в специальных табличках ниже. Вы можете узнать даты и время матчей, счет, лучших бомбардиров, а также просмотреть географию соперников.
Популярное сейчас
- Ребров: Очень стыдно, что Украина вынуждена терять своих лучших людей в противостоянии с гнилыми
- Первые ожили, вторые не сдулись. Лестер – Арсенал. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 25.02.2023
- Реал - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.02.2023
- Марлос: Мудрик? Я в шоке. Думаю, он может играть как футболист, который стоит 100 миллионов
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
Новости по теме
- 22:49 Украинские Днепр-1 арендовал еще двух игроков Металлиста, Ворскла подписывает только легионеров. Все трансферы УПЛ
- 13:42 Украинские Стали известны даты и время проведения матчей 15-го тура УПЛ
- 17:40 Украинские Харьковчанка Монзуль рассудит битву Металлиста и Металлиста 1925. Судейские назначения на 12 тур УПЛ