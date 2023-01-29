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Динамо и Шахтер - три поражения на двоих. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта

Премьер-лига
(5 голосов)

Следим за жизнью клубов УПЛ во время перерыва

Динамо и Шахтер - три поражения на двоих. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта

Фото: ФК Динамо Київ

UA-Футбол
Новина українською

Соревнования в УПЛ должны возобновиться в конце февраля перенесенными матчами. Несколько ранее стартовые официальные матчи в 2023-м проведут представители Украины в еврокубках: "Шахтер" и "Днепр-1". До того времени жизнь наших команд будет наполнена только спаррингами. Следите за всеми матчами команд украинской Премьер-лиги в специальных табличках ниже. Вы можете узнать даты и время матчей, счет, лучших бомбардиров, а также просмотреть географию соперников.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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