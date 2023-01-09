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Верес получил 921 заявку на открытый просмотр в первую команду
Останется ли хоть кто-нибудь на весеннюю часть сезона?
ФК "Верес" / Автор неизвестен
На открытый просмотр в первую команду ровенского "Вереса" подали заявки 921 человек. Об этом сообщает пресс-служба "народного клуба". На этом прием заявок завершен.
Отбор стартует 15 января на синтетическом поле тренировочной базы "Вереса" в Ровно. Его будут проводить ассистенты главного тренера Николай Лапко, Александр Зотов и Дмитрий Бабенко. Часть футболистов будет ежедневно выбывать из просмотра. Победитель поедет с основной командой на сборы в Турцию, по итогам которых будет шанс подписать контракт с клубом.
Как именно будет построен отбор, информация не разглашается.
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