Верес получил 921 заявку на открытый просмотр в первую команду

На открытый просмотр в первую команду ровенского "Вереса" подали заявки 921 человек. Об этом сообщает пресс-служба "народного клуба". На этом прием заявок завершен.

Отбор стартует 15 января на синтетическом поле тренировочной базы "Вереса" в Ровно. Его будут проводить ассистенты главного тренера Николай Лапко, Александр Зотов и Дмитрий Бабенко. Часть футболистов будет ежедневно выбывать из просмотра. Победитель поедет с основной командой на сборы в Турцию, по итогам которых будет шанс подписать контракт с клубом.

Как именно будет построен отбор, информация не разглашается.