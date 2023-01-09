Голкипер Металлиста заявил, что Ярославский полгода не общался с командой

Вратарь " Металлиста " Орест Костик рассказал о том, что президент клуба Александр Ярославский в течение первой части сезона не общался с командой.

"С командой у него не было общения ни в одном из форматов. Насколько я знаю, он поддерживает связь с тренерским штабом и менеджментом клуба", — сказал Костик.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россии в феврале Ярославский сократил финансирование команды, которая отпустила многих лидеров.

12 июля Ярославский, отсутствовавший в Украине с февраля, вернулся на Родину. Он подозревался в участии в ДТП со смертельным исходом, которое произошло еще зимой прошлого года.