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Голкипер Металлиста заявил, что Ярославский полгода не общался с командой

Премьер-лига
(1 голосов)

Только с тренерским штабом

Голкипер Металлиста заявил, что Ярославский полгода не общался с командой

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Вратарь "Металлиста" Орест Костик рассказал о том, что президент клуба Александр Ярославский в течение первой части сезона не общался с командой.

"С командой у него не было общения ни в одном из форматов. Насколько я знаю, он поддерживает связь с тренерским штабом и менеджментом клуба", — сказал Костик.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россии в феврале Ярославский сократил финансирование команды, которая отпустила многих лидеров.

12 июля Ярославский, отсутствовавший в Украине с февраля, вернулся на Родину. Он подозревался в участии в ДТП со смертельным исходом, которое произошло еще зимой прошлого года.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Орест Костик
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