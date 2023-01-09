Верес подписал экс-хавбека Ингульца

Ровненский " Верес " подписал третьего зимнего новичка. Им стал хавбек Андрей Близниченко.

Футболист заключил с клубом контракт сроком на полгода с возможностью автоматического продления еще на два с половиной года.

С прошлой зимы 28-летний игрок выступал за "Ингулец", в составе которого провел всего 4 матча.

Также раньше играл за "Днепр", турецкий "Карабюкспор" и молдавский "Шериф".