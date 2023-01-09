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Верес подписал экс-хавбека Ингульца
Андрей Близниченко - игрок Вереса
nkveres.com
Ровненский "
Футболист заключил с клубом контракт сроком на полгода с возможностью автоматического продления еще на два с половиной года.
С прошлой зимы 28-летний игрок выступал за "Ингулец", в составе которого провел всего 4 матча.
Также раньше играл за "Днепр", турецкий "Карабюкспор" и молдавский "Шериф".
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Источник:НК Верес
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