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Верес подписал экс-хавбека Ингульца

Премьер-лига
(1 голосов)

Андрей Близниченко - игрок Вереса

Верес подписал экс-хавбека Ингульца

nkveres.com

Новина українською

Ровненский "Верес" подписал третьего зимнего новичка. Им стал хавбек Андрей Близниченко.

Футболист заключил с клубом контракт сроком на полгода с возможностью автоматического продления еще на два с половиной года.

С прошлой зимы 28-летний игрок выступал за "Ингулец", в составе которого провел всего 4 матча.

Также раньше играл за "Днепр", турецкий "Карабюкспор" и молдавский "Шериф".

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В статье: Верес (Ровно) Андрей Близниченко Ингулец (Петрово)
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Источник:
НК Верес

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