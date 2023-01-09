Источник: Шахтер и Арсенал обсуждают соотношение гарантированной выплаты и бонусов за трансфер Мудрика

Донецкий "Шахтер" и лондонский "Арсенал" продолжают обсуждать возможный трансфер Михаила Мудрика. Как сообщает Sportarena, переговоры находятся на продвинутой стадии. Клубы уже оговорили полную сумму трансфера, но еще работают над тем, сколько денег "Шахтер" получит как гарантированный доход, а сколько – как бонусную часть.

Лондонский клуб хочет, чтобы размер бонусов составлял минимум 30% от всей суммы трансфера, "Шахтер" желает, чтобы бонусы составляли максимум 20%.

Добавим, что "Арсенал" уже делал "Шахтеру" официальное предложение по трансферу Мудрика, но "горняки" не согласились на 40 миллионов евро и 20 миллионов евро возможных бонусов. Лондонцы на этом не остановились и улучшили свое предложение, однако полностью аппетиты "Шахтера" еще не удовлетворили.

Известно, что с Мудриком "Арсенал" уже согласовал индивидуальный контракт.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел за "Шахтер" 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь результативных передач.