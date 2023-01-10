  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Волошин отправится на сбор вместе с Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волошин отправится на сбор вместе с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек получит шанс закрепиться в родном клубе

Волошин отправится на сбор вместе с Динамо

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин, который первую часть текущего сезона провел в аренде в "Кривбассе", зимнюю межсезонную подготовку начнет в составе первой команды киевлян.

Как сообщает официальный сайт бело-синих, 19-летний хавбек выйдет из отпуска с другими игрокам "Динамо" 12 января. После медосмотра Назар приступит к тренировкам основной команды.

Волошин провел 13 матчей в составе "Кривбасса", в которых отметился 4 забитыми мячами. За взрослую команду "Динамо" в официальных матчах Назар еще не дебютировал.

Читайте такжеКривбасс хочет оставить Волошина до конца сезона
По теме
yellow-arrow
Источник: Шахтер и Арсенал обсуждают соотношение гарантированной выплаты и бонусов за трансфер Мудрика
yellow-arrow
Источник: Днепр-1 предоставил испанскому нападающему статус свободного агента
yellow-arrow
Александрия арендовала хавбека Динамо, который первую часть сезона провел в Заре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Назар Волошин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде