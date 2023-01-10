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Волошин отправится на сбор вместе с Динамо
Хавбек получит шанс закрепиться в родном клубе
Фото: fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Назар Волошин, который первую часть текущего сезона провел в аренде в "Кривбассе", зимнюю межсезонную подготовку начнет в составе первой команды киевлян.
Как сообщает официальный сайт бело-синих, 19-летний хавбек выйдет из отпуска с другими игрокам "Динамо" 12 января. После медосмотра Назар приступит к тренировкам основной команды.
Волошин провел 13 матчей в составе "Кривбасса", в которых отметился 4 забитыми мячами. За взрослую команду "Динамо" в официальных матчах Назар еще не дебютировал.
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