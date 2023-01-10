Волошин отправится на сбор вместе с Динамо

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин, который первую часть текущего сезона провел в аренде в "Кривбассе", зимнюю межсезонную подготовку начнет в составе первой команды киевлян.

Как сообщает официальный сайт бело-синих, 19-летний хавбек выйдет из отпуска с другими игрокам "Динамо" 12 января. После медосмотра Назар приступит к тренировкам основной команды.

Волошин провел 13 матчей в составе "Кривбасса", в которых отметился 4 забитыми мячами. За взрослую команду "Динамо" в официальных матчах Назар еще не дебютировал.