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Мудрик находится в расположении Шахтера и поедет на сборы в Турцию

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер пока не близок к смене клуба

Мудрик находится в расположении Шахтера и поедет на сборы в Турцию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик находится в расположении команды. Об этом пишет журналист The Athletic Адам Крафтон.

Согласно данным источника, сегодня, утром 10 января, 21-летний футболист вместе со своими партнерами по команде пересек украинско-польскую границу. "Горняки" направляются в Жешув, откуда вылетят в Турцию на зимние учебно-тренировочные сборы.

Ранее в СМИ была информация, что "Шахтер" и Арсенал" обсуждают соотношение гарантированной выплаты и бонусов за Мудрика. Также известно, что лондонский клуб уже согласовал индивидуальный контракт с украинцем.

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Источник: Шахтер и Арсенал обсуждают соотношение гарантированной выплаты и бонусов за трансфер Мудрика
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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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caso25
10.01.2023 в 12:50
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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