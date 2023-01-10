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Мудрик находится в расположении Шахтера и поедет на сборы в Турцию
Вингер пока не близок к смене клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик находится в расположении команды. Об этом пишет журналист The Athletic Адам Крафтон.
Согласно данным источника, сегодня, утром 10 января, 21-летний футболист вместе со своими партнерами по команде пересек украинско-польскую границу. "Горняки" направляются в Жешув, откуда вылетят в Турцию на зимние учебно-тренировочные сборы.
Ранее в СМИ была информация, что "Шахтер" и Арсенал" обсуждают соотношение гарантированной выплаты и бонусов за Мудрика. Также известно, что лондонский клуб уже согласовал индивидуальный контракт с украинцем.
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