ФК Львов вышел из отпуска и огласил планы на зимние тренировочные сборы

ФК "Львов" вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона 2022/23.

В понедельник, 9 января, на тренировочной базе в Брюховичах состоялась первая тренировка в новом году. Команда будет возвращаться к работе постепенно.

В течение следующих двух дней футболисты группами будут проходить плановый медосмотр. Первый сбор пройдет на загородной базе львовян в Брюховичах. На этот подготовительный период запланировано три контрольных поединка. О спарринг-партнерах будет известно позже.

Читайте также Львов намерен подписать двух опытных защитников Металлиста

Далее команда отправится 28 января на второй сбор в Турцию, который продлится до 25 февраля.

Первый официальный поединок в 2023 году запланирован на 4 марта. В рамках 16-го тура чемпионата УПЛ ФК "Львов" будет принимать "Минай".

Напомним, что команду покинуло 6 футболистов. Речь идет о Михаиле Шишко, Богдане Мышенко, Андрее Якимове и Павле Полегенько. Голкипер Александр Ильющенков перешел во львовские "Карпаты", а полузащитник Борис Крушинский - в перволиговое "Полесье".