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ФК Львов вышел из отпуска и огласил планы на зимние тренировочные сборы
Львовяне начали подготовку к весенней части сезона
Фото: ФК Львів
ФК "Львов" вышел из отпуска и начал подготовку ко второй части сезона 2022/23.
В понедельник, 9 января, на тренировочной базе в Брюховичах состоялась первая тренировка в новом году. Команда будет возвращаться к работе постепенно.
В течение следующих двух дней футболисты группами будут проходить плановый медосмотр. Первый сбор пройдет на загородной базе львовян в Брюховичах. На этот подготовительный период запланировано три контрольных поединка. О спарринг-партнерах будет известно позже.
Далее команда отправится 28 января на второй сбор в Турцию, который продлится до 25 февраля.
Первый официальный поединок в 2023 году запланирован на 4 марта. В рамках 16-го тура чемпионата УПЛ ФК "Львов" будет принимать "Минай".
Напомним, что команду покинуло 6 футболистов. Речь идет о Михаиле Шишко, Богдане Мышенко, Андрее Якимове и Павле Полегенько. Голкипер Александр Ильющенков перешел во львовские "Карпаты", а полузащитник Борис Крушинский - в перволиговое "Полесье".
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