  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скира подтвердил прогресс в переговорах по Мудрику и назвал зарплату игрока в Арсенале
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скира подтвердил прогресс в переговорах по Мудрику и назвал зарплату игрока в Арсенале

Премьер-лига
(1 голосов)

Источники пишут, что Лондон для игрока все ближе

Скира подтвердил прогресс в переговорах по Мудрику и назвал зарплату игрока в Арсенале

Новина українською

Известный инсайдер Николо Скира подтвердил информацию о том, что "Арсенал" и "Шахтер" добились прогресса в переговорах по Мудрику.

Инсайдер также раскрыл некоторые детали личного контракта игрока, который уже согласован.

22-летний украинец подпишет с лондонцами 5-летний контракт. При этом футболист будет зарабатывать 5,5 миллионов евро в год.

Ранее мы сообщали, что переговоры проходят в конструктивном ключе и стороны надеются найти компромисс в ближайшие дни.

По теме
yellow-arrow
Вместе с Мудриком. Шахтер отправился на зимний сбор в Турцию
yellow-arrow
Официально. Заря подписала голкипера одесского Черноморца
yellow-arrow
Официально: Шовковский вернулся в Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
10.01.2023 в 18:14
ещё немного поторгуются и всё.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде