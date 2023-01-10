Скира подтвердил прогресс в переговорах по Мудрику и назвал зарплату игрока в Арсенале

Известный инсайдер Николо Скира подтвердил информацию о том, что "Арсенал" и " Шахтер " добились прогресса в переговорах по Мудрику.

Инсайдер также раскрыл некоторые детали личного контракта игрока, который уже согласован.

22-летний украинец подпишет с лондонцами 5-летний контракт. При этом футболист будет зарабатывать 5,5 миллионов евро в год.