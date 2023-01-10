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Скира подтвердил прогресс в переговорах по Мудрику и назвал зарплату игрока в Арсенале
Источники пишут, что Лондон для игрока все ближе
Известный инсайдер Николо Скира подтвердил информацию о том, что "Арсенал" и "
Инсайдер также раскрыл некоторые детали личного контракта игрока, который уже согласован.
22-летний украинец подпишет с лондонцами 5-летний контракт. При этом футболист будет зарабатывать 5,5 миллионов евро в год.
Ранее мы сообщали, что
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Источник:Twitter
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Комментарии (1)
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aleks68
10.01.2023 в 18:14
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