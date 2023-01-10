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Заря подписала хавбека Миная, - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни

Заря подписала хавбека Миная, - СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник “Миная” Алексей Хахлев подписал контракт с "Зарей", сообщает zaryalg.com.

Источник пишет о том, что хавбек в понедельник успешно прошел медицинское обследование и теперь является полноправным игроком луганской команды.

Официально о трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Алексей Хахлев провел в футболке “Миная” 14 поединков, в которых он забил 1 гол.

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В статье: Заря (Луганск) Алексей Хахлев ФК Минай
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Источник:
zaryalg.com

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