Заря подписала хавбека Миная, - СМИ

Полузащитник “Миная” Алексей Хахлев подписал контракт с " Зарей ", сообщает zaryalg.com.

Источник пишет о том, что хавбек в понедельник успешно прошел медицинское обследование и теперь является полноправным игроком луганской команды.

Официально о трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время.

В текущем сезоне Алексей Хахлев провел в футболке “Миная” 14 поединков, в которых он забил 1 гол.