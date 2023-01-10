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Заря подписала хавбека Миная, - СМИ
Официально о трансфере будет объявлено в ближайшие дни
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Полузащитник “Миная” Алексей Хахлев подписал контракт с "
Источник пишет о том, что хавбек в понедельник успешно прошел медицинское обследование и теперь является полноправным игроком луганской команды.
Официально о трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время.
В текущем сезоне Алексей Хахлев провел в футболке “Миная” 14 поединков, в которых он забил 1 гол.
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Источник:zaryalg.com
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