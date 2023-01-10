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Заря анонсировала подписание чемпиона мира
Но еще не назвала фамилию игрока
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Луганская "Заря" анонсировала подписание чемпиона мира. На своей официальной странице в фейсбуке луганчане выставили фотографию футболки с засекреченными номером и фамилией из шести букв.
Аннотация: "Заря" подписала чемпиона мира".
Клуб обещает обнародовать детали завтра, 11-го января.
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Комментарии (1)
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Степан Срака
10.01.2023 в 18:41
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