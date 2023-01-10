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Заря анонсировала подписание чемпиона мира

Премьер-лига
(1 голосов)

Но еще не назвала фамилию игрока

Заря анонсировала подписание чемпиона мира

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" анонсировала подписание чемпиона мира. На своей официальной странице в фейсбуке луганчане выставили фотографию футболки с засекреченными номером и фамилией из шести букв.

Аннотация: "Заря" подписала чемпиона мира".

Клуб обещает обнародовать детали завтра, 11-го января.

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В статье: Заря (Луганск)
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Комментарии (1)
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Степан Срака
10.01.2023 в 18:41
хе-хе...
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