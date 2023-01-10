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Официально: Шовковский вернулся в Динамо
И не в качестве игрока, как вы могли подумать
fcdynamo.com
Легендарный голкипер "
Киевский клуб официально сообщил о том, что Шовковский станет одним из ассистентов главного тренера команды Мирчи Луческу.
С 2018 по 2022 годы СаШо входил в тренерский штаб национальной сборной Украины, которую сначала возглавлял Андрей Шевченко, впоследствии Александр Петраков и покинул этот пост в связи с завершением контракта.
Напомним, что Шовковский выступал за "Динамо" с 1994 по 2016 год и является рекордсменом клуба по многим показателям.
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