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Официально: Шовковский вернулся в Динамо

Премьер-лига
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Официально: Шовковский вернулся в Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский возвращается в киевскую команду.

Киевский клуб официально сообщил о том, что Шовковский станет одним из ассистентов главного тренера команды Мирчи Луческу.

С 2018 по 2022 годы СаШо входил в тренерский штаб национальной сборной Украины, которую сначала возглавлял Андрей Шевченко, впоследствии Александр Петраков и покинул этот пост в связи с завершением контракта.

Напомним, что Шовковский выступал за "Динамо" с 1994 по 2016 год и является рекордсменом клуба по многим показателям.

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В статье: Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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