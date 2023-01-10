Вместе с Мудриком. Шахтер отправился на зимний сбор в Турцию

Первая команда донецкого " Шахтера " вышла из отпуска и отправилась на первый учебно-тренировочный сбор.

Во вторник, 10 января, «горняки» прибыли в турецкий Белек, где пройдет стартовый этап подготовки ко второй части сезона. Здесь команда будет тренироваться в ближайшие 10 дней.

В распоряжении тренерского штаба Игора Йовичевича 31 футболист.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Виктор Корниенко, Георгий Гочолейшвили

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Данил Сикан, Андрей Кулаков, Андрей Борячук

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Первая тренировка запланирована на среду, 11 января.

Напомним, первый матч после зимней паузы "Шахтер" проведет в Лиге Европы УЕФА с "Ренном". Поединок состоится 16 февраля в Варшаве на Стадионе Войска Польского.