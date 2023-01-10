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Кривбасс с тремя новичками команды вышел из отпуска

Премьер-лига
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Кривбасс с тремя новичками команды вышел из отпуска

fckryvbas.com

Новина українською

Сегодня, 10 января, криворожский "Кривбасс" вышел из отпуска. Команда впервые в 2023 году собралась на тренировочной базе.

Команда начала подготовку ко второй половине сезона с тремя новичками в составе – Максимом Луневым, Климом Приходько и Данилом Бескоровайным.

Не будет в расположении команды игроков, которые покинули "Кривбасс" - Ивана Зотько, Алексея Хобленко (отправился в полугодовую аренду в "Карпаты"), а также Назара Волошина, который будет проходить зимние сборы с "Динамо".

Команда пока будет работать на своей базе, а о месте проведения тренировочного сбора информации пока нет.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас

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